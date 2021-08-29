В Коми еще у 245 человек подтвердился коронавирус

Фото: архив КП

По состоянию на воскресенье, 29 августа, в Коми зафиксировали 245 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировали 62 891 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровели 607 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 53 704 пациента. За последние сутки скончались четыре человека, у которых диагностировали коронавирус. Всего в Коми зафиксировали 1461 смертельный случай среди людей с таким диагнозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми начали сокращать число ковид-коек для пациентов с коронавирусом