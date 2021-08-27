В Коми снижается число новых случаев заражения коронавирусом

В Коми озвучены новые данные по коронавирусу Фото: Архив "КП"

В Коми, по данным на 27 августа, за сутки выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. О лабораторно подтвержденных случаях сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В республике сохраняется тенденция к снижению темпов распространения вируса.

Общее количество выявленных заболевших на сегодняшний день составляет 62 395 человек. С начала пандемии от COVID-19 умер 1 441 человек. За минувшие сутки от инфекции скончались семь пациентов.

425 человек выздоровели за сутки. Всего число выздоровевших за весь период эпидемии достигло 52 561.

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