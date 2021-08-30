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Общество30 августа 2021 7:20

В понедельник местами по Коми пройдут небольшие дожди

Максимальная температура воздуха +14 °С
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Наступила сентябрьская осень.

Наступила сентябрьская осень.

Фото: Нина ЮШКОВА

В республике сегодня будет переменная облачность, местами небольшой дождь.

Небольшой дождь пройдёт по всем районам, кроме Сысольского, Сыктывдинского и Прилузского, там преимущественно без осадков.

Температура ночью +2...+6 °С, днем + 11...+14 °С, на крайнем северо-востоке днём +9...+14 °С, - рассказывает гидрометцентр по региону.

В столице Коми, 30 августа будет переменная облачность. Температура ночью +2...+4 °С, днем +11...+13 °C. Без существенных осадков, ветер северо-западный, слабый.

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