В понедельник местами по Коми пройдут небольшие дожди

Наступила сентябрьская осень. Фото: Нина ЮШКОВА

В республике сегодня будет переменная облачность, местами небольшой дождь.

Небольшой дождь пройдёт по всем районам, кроме Сысольского, Сыктывдинского и Прилузского, там преимущественно без осадков.

Температура ночью +2...+6 °С, днем + 11...+14 °С, на крайнем северо-востоке днём +9...+14 °С, - рассказывает гидрометцентр по региону.

В столице Коми, 30 августа будет переменная облачность. Температура ночью +2...+4 °С, днем +11...+13 °C. Без существенных осадков, ветер северо-западный, слабый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пятый день ищут 69-летнего грибника (подробности)