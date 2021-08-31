За сутки в Коми умерли шестеро больных коронавирусом

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По состоянию на вторник, 31 августа, в Коми зафиксировали 235 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировали 63 369 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровели 182 человека. За весь период пандемии из больниц выписали 54 115 пациентов. За последние сутки скончались шесть человек, у которых диагностировали коронавирус. Всего в Коми зафиксировали 1467 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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