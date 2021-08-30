В Коми за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

В Коми за сутки выросли все показатели Фото: Архив "КП"

В Коми за сутки обновлены все основные показатели, отражающие ситуацию с коронавирусом в регионе. Так, число заболевших в республике выросло на 243. Общее количество инфицированных достигло отметки в 63 134.

А вот показатель смертности не изменился. За все время пандемии жертвами вируса стал 1 461 пациент. За сутки не зарегистрирован ни один летальных исход в результате заболевания.

С выздоровлением за последние 24 часа были отпущены 229 человек. Общее число пациентов, поборовших болезнь, по состоянию на 30 августа, составляет 53 933.

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