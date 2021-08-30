Стали известны мобильные привычки сыктывкарских авиапассажиров

Фото предоставлено компанией МегаФон

До окончания отпускного сезона осталось несколько дней, но в аэропортах региона активность не снижается. Этим летом интернет-трафик в воздушных гаванях республики вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом звонить путешественники стали на 12% меньше. Анализ мобильных привычек абонентов в аэропортах Сыктывкара, Воркуты, Ухты и Усинска на основе обезличенных данных провели специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data.

Ежемесячно авиапассажиры Коми используют 250 тысяч минут и 11 терабайт трафика. Такой объем интернета сравним с пятнадцатью месяцами непрерывного просмотра фильма «Терминал», действие которого происходит в аэропорту Нью-Йорка.

Чаще всего аэропорты Коми посещают мужчины — 63% от общего числа путешественников приходится на представителей сильного пола. При этом женщины предпочитают рассказывать о вылете или прибытии звонком, а общаются с родными и близкими на треть больше. Объединяет обе половины человечества любовь к интернету — и те, и другие используют одинаковое количество трафика.

Сыктывкарские авиапассажиры, как и путешественники из Усинска, берут с собой смартфоны Huawei. Посетители аэропортов в Воркуте и Ухте предпочитают девайсы от Samsung. При этом около 10%, вылетающих из этих городов, используют телефоны Nokia, в основном для звонков. Любители айфонов чаще всего становились пассажирами аэропорта в Ухте.

«Согласно расписанию полетов, жителям Коми доступно порядка 30 направлений внутри региона, по России и заграницу, и ежедневно совершается 40-50 авиарейсов. Наша главная задача предоставить каждому пассажиру с мобильным телефоном в руках и сим-картой МегаФона надежную сеть, обеспечивающую оперативную доставку звонка, сообщения, фото или видеовызова их близким и родным, где бы они ни находились — дома или в поездке», —отметил директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.