В усинском селе открыли сразу два обустроенных общественных пространства

Фото Оксаны ДОБРОЛЮБОВОЙ

В Колве местные жители уже успели оценить детскую игровую и универсальную спортивную площадки. Их возвели в рамках благотворительного проекта «ЛУКОЙЛ – детям!».

Массовый праздник, учитывая существующую обстановку, устраивать не стали. Тем не менее, открыть новые площадки пришли и дети, и взрослые местные жители вместе с первым заместителем руководителя администрации городского округа «Усинск» Татьяной Анисимовой и заместителем генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью, депутатом Госсовета РК Евгенией Лясковской.

Фото Оксаны ДОБРОЛЮБОВОЙ

Первой открыли детскую площадку, которая разместилась на территории возле здания сельской администрации. Там установили игровые комплексы, качели, карусели и скамьи. Мальчишки и девчонки уже осваивают новые аттракционы.

– Мы все, и особенно дети, очень ждали открытия такого современного объекта, – отметила руководитель администрации села Колва Анита Овсянникова. – Конечно, у нас была детская площадка, но все игровые элементы давно устарели, хоть мы и старались их периодически ремонтировать, красить. Это стало отличным подарком колвинцам к 100-летию Республики Коми и 30-летию Компании «ЛУКОЙЛ».

Фото Оксаны ДОБРОЛЮБОВОЙ

Оживленно прошло открытие универсальной спортивной площадки. Она объединила в себе застеленное современным прорезиненным покрытием поле для нескольких игровых видов спорта – футбола, волейбола, баскетбола – и площадку с уличными тренажерами.

Юные колвинцы продемонстрировали навыки игры в волейбол. И, конечно, не обошлось без подарков. Ребятам вручили мячи для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

– Мы любим играть в футбол, волейбол. У нас раньше было поле, там гоняли мяч. Но оно не соответствовало современным требованиям. Были грязь, песок, – рассказывает юный колвинский спортсмен Макар. – А теперь у нас в селе есть современная площадка!

– Здесь все красиво и современно! – добавил его друг Руслан.