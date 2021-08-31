За смартфоном – к папе: как в республике готовятся к 1 сентября

Фото предоставлено компанией МегаФон

По данным ВЦИОМ, россияне в среднем тратят на подготовку ребенка к учебному году порядка 27 тыс. рублей. В список обязательных приобретений входит покупка гаджетов: для младших школьников — смарт-часы, для старших учеников и студентов — современные смартфоны. Отметим, что в Коми каждый четвертый телефон приобретается в кредит. При этом покупать модемы и роутеры стали значительно меньше. Телеком-аналитики объясняют такую тенденцию переходом от «удаленки» к офлайн посещению образовательных учреждений.

Спокойствие, только спокойствие

Стабильным спросом к 1 сентября пользуются умные-часы с обязательной SOS-кнопкой. Устройство определяет местоположение школьника на карте с точностью до нескольких метров, может совершать видеозвонки, слышать обстановку вокруг с функцией аудио-мониторинга, обеспечивая безопасность ребенка и спокойствие родителя. В Коми снижается спрос на кнопочные телефоны, жители отдают предпочтение покупке современного смартфона. В то же время в соседней Кировской области зафиксирован рост продаж на эту категорию товара на 24% в сравнении с 2020 годом.

Покупка смартфона - задача для папы

Чаще всего при покупке девайса для будущего школьника взрослые руководствуются принципом — «цена/качество» и выбирают смартфоны стоимостью до 10 тыс. рублей. Обращают внимание на возможность установки нескольких сим-карт, наличие двух-трех камер, большой объем памяти, громкий динамик. Выбор гаджета своему ребенку обычно осуществляет глава семьи, что подтверждает аналитика продаж в интернет-магазине МегаФона.

Топ-3 популярных смартфонов стоимостью до 10 000 тыс. рублей

Samsung Galaxy A01 Core Черный

Xiaomi Redmi 9C 64GB Midnight Grey

Xiaomi Redmi 9А 32GB Peacock Green

Выбор онлайн школы - решение мамы

Современное образование включает в себя не только посещение школы, но и дополнительные занятия дома. Как показал обезличенный анализ с использованием инструментов Big Data, чаще всего выбор онлайн образовательного заведения осуществляют хранительницы семейного очага. Вот чему они отдают предпочтение:

1. Учи.ру (www.uchi.ru)

2. Якласс (www.yaklass.ru)

3. Фоксфорд (www.foxford.ru/)

Вспомнить все и быть в тренде

Чтобы ответить на 1000 и 1 вопрос своего школьника и повысить собственные навыки, родители предпочитают поисковикам и Википедии образовательные ресурсы Скилбокс (www.skillbox.ru), Курсера (www.coursera.org) и Нетология (www.netology.ru).