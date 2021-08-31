В Сыктывкаре родителей первоклассников ограничат в допуске в школы на 1 сентября

Мэрия Сыктывкара разъяснила порядок проведения Дня знаний в школах города Фото: Архив "КП"

Родителей первоклассников, провожающих своих детей в школы столицы Коми, ограничат в посещении учебного заведения. Об этом рассказали в мэрии Сыктывкара.

- Каждый класс будет проводить собственные классные часы по отдельным кабинетам. При этом присутствие родителей первоклассников строго ограничено, - заявили в городской администрации.

В пресс-службе также напомнили, что родители обязаны быть в масках все время, пока идет мероприятие. Помимо этого все присутствующие пройдут утренний фильтр, где им померят температуру.

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