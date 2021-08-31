Какие изменения ждут жителей Коми с 1 сентября 2021 года

В России с 1 сентября вступают в силу ряд поправок и законов Фото: Архив "КП"

С 1 сентября 2021 года в России вступают в силу ряд поправок в законодательство страны. Мы собрали в одном материале все изменения, которые ждут жителей Коми уже завтра.

Самый приятный закон, вступающий в силу с 1 сентября, это 100-процентная оплата больничного по уходу за ребенком. Выплачиваться они будут одному из родителей ребенка до 8 лет. За один больничный день максимум можно получить 2 434 рубля.

Также в сентябре ждет россиян и «гаражная амнистия». Закон предусматривает бесплатное оформление земельных участков, на которых находятся их гаражи. Правда, сооружение должно быть возведено не позже 3 декабря 2004 года.

Еще одно приятное нововведение, которое должно облегчить жизнь россиянам, это возможность обжаловать штрафы с дорожных камер через портал госуслуг или сайт суда.

В России также упростили продажу лекарств. Теперь препараты можно приобрести онлайн у несетевых аптек. Раньше закон запрещал аптечным организациям, у которых менее 10 аптек на территории России, вести дистанционную торговлю. Теперь власти разрешили заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.

С сентября в Коми начнут доплачивать по пять тысяч рублей руководителям учебных групп в колледжах и других учебных заведениях среднего профобразования. Ранее на допвыплаты могли рассчитывать лишь учителя, за которыми закреплен класс.

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