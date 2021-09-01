В южных районах Коми в среду ожидается до +20 градусов

Не забудьте зонтики! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лето - это маленькая жизнь, спел однажды Олег Митяев. Как же мы с ним согласны! Сегодня 1 сентября, а значит маленькая жизнь подошла к концу. Лето в Коми было классным: жарким, солнечным, не дождливым. Лето порадовало жителей республики тёплыми днями и знойными ночами. Как встретим мы первый день первого месяца осени, а также 2-3 сентября, расскажут местные синоптики.

Прогноз погоды по Республике Коми на 1 сентября представляют специалисты Коми ЦГСМ. В республике ожидается облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков. Днем местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью +2...+7, днем +8...+13, местами в южных районах +14...+19°С.

В Сыктывкаре 1 сентября синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью +3...+5, днем +13...+15°С.

2-3 сентября в регионе ожидается облачно с прояснениями. Небольшой, 2 сентября умеренный дождь. 2 сентября днем в отдельных районах гроза. Ветер южной четверти 7-12 м/с, местами порывами 15-18 м/с. Температура ночью +3...+8, днем +9...+14, 2.09 ночью местами +8...+13, днем +15...+20°С.

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