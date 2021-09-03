И снова третье сентября: синоптики прогнозируют в Коми туманы и дожди

И снова третье сентября! Очей очарование. Фото: Екатерина САВЕНКО

И снова третье сентября, друзья! В Коми пришла осень: с дождями, пронизывающими ветрами и низкими температурами воздуха. Прогноз погоды на ближайшие три дня представляет республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Республике Коми 3 сентября синоптики обещают облачность (высококучевые облака), но с прояснениями. Пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром - туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с, на крайнем северо-востоке 9-14 м/с.

Температура ночью +3...+8, днем +9...+14°С.

В столице Республики Коми, городе Сыктывкаре, 3 сентября будет облачно с прояснениями. Пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Температура ночью +4...+6, днем +11...+13°С.

Температура воды в Вычегде у Сыктывкара: +13.2°C.

Завтра, 4 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой, на крайнем северо-востоке умеренный дождь, днем небольшой, в восточных районах умеренный дождь. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днем северо-восточный, северный 6-11 м/с.

Температура ночью +1...+6, днем +9...+14°С.

5 сентября в Коми синоптики прогнозируют облачность. Пройдёт дождь, местами даже сильный. Ветер северной четверти 7-12 м/с, порывами 16-21 м/с.

Температура ночью +3...+8, днем +5...+10, на крайнем северо-востоке +11...+16°С.

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