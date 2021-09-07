«Я буду с ним каждый день своей жизни»: как в многодетной семье в глубинке Коми воспитывается особый ребёнок

Особенный Ванечка разрешает маме поиграть на планшете «за поцелуй в щёчку», шутит Татьяна. Фото: из семейного архива героев публикации

Мезенцевы растят в Приуральском Троицко-Печорского района Коми пятерых детей, старшая девочка уже закончила школу, учится на ветеринара в Санкт-Петербурге. Семья обожает деревенскую жизнь, радуется успехам детей и обустраивает дом. Отличает и от других одно: здесь растёт особенный ребёнок. Ванечка. У девятилетнего мальчика – умственная отсталость средней степени с аутизмом. О жизни особенного ребёнка нашему изданию рассказала Татьяна Мезенцева.

Мама Таня и мужская половина семьи. Фото: из семейного архива героев публикации

«Овощем будет»

18 августа 2012 года у Татьяны родился третий ребёнок – долгожданный Ваня. Беременность и роды протекали хорошо, но через четыре часа после рождения малыш начал желтеть – до 149 подскочил билирубин, медики срочно перевели малыша в реанимацию, за четыре дня показатель поднялся аж до 389! Параллельно медики выявили анемию, тромбоцитопению, лейкоцитоз. Малыш плохо двигался, вяло реагировал на внешние раздражители. Врачи произносили непонятные, но страшные слова: гемолитическая болезнь, конфликт по системе АВО, желудочно-анемическая форма...

– Время, когда Ванечка был в реанимации, помню плохо, всё было как в тумане, но вот одну фразу врачей запомнила на всю жизнь: «Если мы его спасём, он у вас овощем будет», – вспоминает Татьяна. – После роддома лежали в реанимации больницы, сыну стало лучше и нас выписали домой.

Первые два года жизни Ваня вёл себя абсолютно как обычный ребенок, многодетной маме уже было с кем сравнивать. Мальчик в срок начал сидеть, пошёл ножками в нужное время. Одно время Татьяна думала, что ребёнок глухой – не реагировал на голос мамы, но врачи отмели подозрения и в целом не замечали особенностей здоровья Вани.

– После двух лет он сын стал вести себя отстранённо, не откликался, мычал. Время шло, а он так и не заговорил. Ваня не говорит до сих пор, только издаёт некоторые звуки. В шесть лет Ванюше дали инвалидность, – вздыхает собеседница.

Голубоглазый ангелочек любит свободную деревенскую жизнь, семейные прогулки и активный отдых! Фото: из семейного архива героев публикации

Бог подарил папу

Татьяне было очень непросто. В тот момент она развелась с мужем, мужчина был равнодушен к ней и детям. Второй муж, наоборот, очень полюбил Ванечку, всё свободное время посвящает воспитанию и развитию особенного ребёнка. Учитель по образованию Антон Борисович прошёл спецкурсы в интернете и даже получил диплом по работе с подобными детьми.

– Я всё время плакала от осознания того, что у моего сына никогда не будет семьи и детей, а я сама никогда не смогу пойти на работу, потому что ребёнку нужен круглосуточный уход. Муж поддерживал и поддерживает меня сейчас, – рассказала Татьяна.

Ванечка знает точно: папа тот, кто воспитал! Фото: из семейного архива героев публикации

А особенные дети действительно требуют круглосуточного внимания. К примеру, Мезенцевы стараются двери дома держать закрытыми, так как Ваня любит убегать на улицу, а родители потом волнуются. Однажды мальчик выбежал зимой на мороз босиком, хорошо, что сразу заметили. А ещё в комнате Вани заменили бумажные обои заменили на пластиковые панели, потому что ребёнок бумагу постоянно рвал. Комната сейчас очень красивая, а взрослые не переживают из-за внезапного ремонта. Мезенцевы знают, все трудности можно преодолеть, если решать их сообща.

Прогулки полезны и в жару, и в мороз. Фото: из семейного архива героев публикации

Большие достижения

Каждое достижение Ванечки – для родителей огромная радость и повод для маленьких праздников. Раньше мальчик не мог кушать сам ложкой – ел руками, сейчас ложка освоена на ура. Со временем решилась ещё одна проблема – малыш стал менее привередлив в еде, подстроился под «общий стол» семьи.

– Наш Ваня научился говорить мама и папа. Антон обнимет Ванечку, сын смотрит ему долго в глаза, а потом говорит протяжно «па-а-апа». Мы так этому радуемся с мужем, обнимаем Ваню, он хохочет, – гордится сыном Татьяна. Ещё одно большое достижение – Иван научился обниматься и целовать маму.

Любимое место отдыха семьи - лес! Фото: из семейного архива героев публикации

– Он любит людей. Когда к нам кто-то заходит, Ваня первый бежит встречать, обнимает, рассматривает застежки на одежде, пуговицы, молнии. А я стою рядом и контролирую, потому что он тяжёлый, если повиснет, не все смогут выдержать его вес, – улыбается мама особенного мальчика.

Семья всегда отдыхает вместе: родители катают детей на мотоблоке – возят по бытовым деревенским делам и в магазин, много гуляют в лесу. Сейчас Татьяна и Антон хотят научить Ванечку кататься на лыжах. У многодетной мамы Татьяны есть необычное хобби – она любит делать ремонт. Женщина освоила уже все строительные инструменты, кроме сварочного аппарата (это в процессе). Супруг к увлечению жены относится положительно, всегда поможет и подскажет. Односельчане удивляются таланту Татьяны и даже обращаются к ней за советом.

Любимое хобби - делать ремонт! Фото: из семейного архива героев публикации

Регулярно Ваню вывозят на лечение и консультацию к специалистам в Сыктывкар в отделение детской психиатрии. К сожалению, в райцентрах нет специализированных центров для работы с особенными детьми.

В деревне жизнь прекрасна! Фото: из семейного архива героев публикации

– В городе было бы лучше жить с Ваней, наверно. Его бы окружало больше врачей. Мы бы могли поработать с логопедом. Но нам очень хорошо в деревне, – говорит Татьяна. – И я с Ваней буду каждый день своей жизни. Другие дети подрастут и уедут, а Ваня останется нашим маленьким сыночком, о котором мы всегда будем заботиться и любить.

Зима - время для забав! Фото: из семейного архива героев публикации

Только цифры

Небольшим, но важным подспорьем в воспитании сына Татьяна считает поддержку государства, Мезенцевы получают пособие по инвалидности. В Республике Коми пенсии по инвалидности получают 9337 человек, 3375 из них – это дети с инвалидностью. Средний размер страховой пенсии по инвалидности составляет 12900 рублей, социальной пенсии детей, имеющих инвалидность, – порядка 16 тысяч рублей.

Примечательно, что с 2011 года по программе «Доступная среда» в Коми адаптированы свыше 300 социальных, образовательных, культурных и спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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