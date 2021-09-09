Воркута получит звание «Город трудовой доблести»

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Президент России Владимир Путин согласился присвоить Воркуте почетное звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщил мэр города Ярослав Шапошников в своем телеграмм-канале.

Глава государства заявил о своем намерении на заседании российского организационного комитета «Победа». Он перечислил все города, которые в скором будущем станут носителями почетного звания.

- Алдан, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань и Чита по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания, - сказал Путин.

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