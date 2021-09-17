В Коми число зараженных COVID-19 превысило 67 тысяч человек

В Коми выросло число активных носителей коронавируса Фото: архив "КП"

Коми перешагнула за новый числовой рубеж: в республике число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 67 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Согласно им, в Коми, по состоянию на 17 сентября, лабораторно подтверждено 67 147 фактов инфицирования. Показатель заболеваемости вырос за сутки на 225 случая.

Из всего числа зараженных 62 435 удалось побороть болезнь. За прошедшие 24 часа с выздоровлением было выписано 134 человека.

Минувшую ночь не пережили еще шесть пациентов. Они скончались от осложнений, вызванных ковидом. За все время пандемии жертвами вируса стали 1 617 жителей республики.

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