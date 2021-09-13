В колонии Коми поселились огнедышащий дракон и средневековый рыцарь

Дракон как настоящий. Фото: УФСИН по Коми.

Наши руки не для скуки. В Печоре в исправительной колонии №49 подвели итоги первого этапа конкурса на лучшие элементы малых архитектурных форм и ландшафтный дизайн, сообщает пресс-служба УФСИН по Коми.

В этом году на территории учреждения появилось сразу несколько арт-объектов и скульптурных композиций. 1 место занял отряд №1, на изолированном участке которого на морском берегу приземлился огнедышащий дракон. К слову, в рамках 100-летия Коми осуждённые изготовили информационный стенд, освещаемый в тёмное время суток.

К 100-летию родной республики. Фото: УФСИН по Коми.

Второму месту обрадовались в отряде №2, у них на закреплённой территории поселился средневековый рыцарь.

Рыцарь дня. Фото: УФСИН по Коми.

- Осужденные этого отряда усовершенствовали фонтанный комплекс на закреплённой за ними территорией: установили фонтанный каскад и новую художественную подставку для цветов под названием «Наши дети», - говорится в сообщении ведомства.

Фонтанный каскад. Фото: УФСИН по Коми.

Композиция «Олимпийские кольца» отряда №3, посвященная прошедшим в этом году в Токио Олимпийским играм, также оказалась в тройке лидеров.

Олимпиаде в Токио посвящается. Фото: УФСИН по Коми.

Подчёркивается, что для участия во втором этапе в конкурсную комиссию направлена презентация творческих работ, подготовленная осужденными кружка корреспондентов при студии кабельного телевидения «Север».

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