Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за распространения COVID-19

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за распространения коронавируса в его ближайшем окружении. Об этом сообщают РИА Новости.

На данный момент неизвестно, как долго руководитель страны будет соблюдать карантинные меры. Отмечалось, что и до ухода на самоизоляцию Путин строго следовал санитарным предписаниям: его собеседники могли пройти тщательное тестирование, а кто-то уходил на карантин.

Ранее президент сделал прививку отечественным препаратом. Он отметил, что после вакцинации у него достаточно антител для борьбы с инфекцией.

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