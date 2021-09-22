Жителям Коми с 2022 года все пособия будут назначать автоматически

Мишустин заявил, что с 2022 года выплаты и пособия будут начислять автоматически Фото: Архив "КП"

С 2022 года в России изменится порядок начисления льгот и пособий. Так, средства будут поступать на карточки получателей автоматически. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Изменения коснутся пенсий, компенсаций и пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременной выплаты при рождении ребенка. Ранее для того, чтобы получить эти выплаты, гражданам нужно было писать заявление и предоставлять определенный пакет документов.

Напомним, пособия для семей с детьми от 3 до 7 лет, а также для родителей-одиночек с детьми от 8 до 17 лет также будут начисляться по новым правилам.

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