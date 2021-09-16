Владимир Уйба спрогнозировал скорый подъем роста заболеваемости коронавирусом в Коми

Глава Коми рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе Фото: Архив "КП"

В Коми в конце сентября ожидается наступление четвертой волны коронавируса. К тому же, власти ожидают не только рост числа ковид-больных, но и пациентов с сезонными заболеваниями: грипп и ОРВИ.

По словам главы республики Владимира Уйбы, инфекции опасны тем, что после них иммунитет ослаблен, а это идеальная среда для коронавируса.

- У нас впереди подъем вирусной заболеваемости, соответственно, мы в том числе будем больше болеть ковидом. Потому что у того, кто заболел вирусным заболеванием, ослабевает иммунная система и на этом фоне присоединяется ковид, - сказал руководитель региона в своем видеообращении.

Ранее стало известно, что уже к этому моменту в Коми зарегистрировано более девяти тысяч зараженных ОРВИ. Пока все случаи не гриппозной этиологии, добавляют специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми последние случаи заражения зафиксированы среди невакцинированных жителей (подробности)