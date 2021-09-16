В Коми число зараженных COVID-19 приблизилось к 67 тысячам

В Коми выросли все основные показатели Фото: Архив "КП"

В Коми медленно, но верно продолжает расти количество инфицированных коронавирусом. По оценке федерального оперативного штаба, ситуация в республике остается стабильной.

Диагноз covid-19 за сутки был поставлен еще 221 пациенту. За все время пандемии было подтверждено 66 922 факта заражения.

Побороть болезнь сумел 62 301 пациент. Показатель выздоровления вырос за сутки на 596 случаев.

Пережить минувшую ночь не смогли семь жителей Коми. За все время пандемии было зарегистрировано 1 611 летальных исходов.

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