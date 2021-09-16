Жители Сыктывкара жалуются на невозможность попасть на территорию РДКБ

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В Сыктывкаре местные жители массово жалуются на руководство РДКБ. Дело в том, что горожан возмущают закрытые ворота больницы, так как они не могут оперативно попасть на территорию медучреждения.

Так, по словам сыктывкарки Евдокии Л., 11 сентября она с 13-летним сыном приехала в больницу из-за перелома конечности мальчика. Однако столкнулась с тем, что ворота были закрыты, а значит, женщина не могла проехать на машине прямо к приемному отделению. Подростку пришлось прыгать на здоровой ноге, дабы добраться до дверей РДКБ.

- Все произошло около 19 часов вечера, сыну 13 лет. Он на одной ноге проскакал до больницы, и уже в гипсе обратно, - рассказывает она.

Оказалось, что ее случай не единственный. Аналогичная ситуация произошла и с другой мамой 11-летнего мальчика. У школьника было подозрение на перелом, как и в предыдущей истории вороты были закрыты, а коляску для транспортировки выдать отказались. В итоге, мама с сыном «кое-как дошлепали до ДРБ».

В региональном министерстве уже обратили внимание на жалобы горожан и пояснили, что открытый доступ к больнице закрывается в 18:00.

- Доступ ограничивают в связи с антитеррористическими мерами. Исключение - это кареты скорой помощи. Их пропускают в автоматическом режиме, - пояснили в ведомстве. - А коляски предназначены лишь для использования внутри больницы.

Как намерены решать данный вопрос, пока остается неизвестным. На данный момент проблема транспортировки детей до больницы не решена.

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