В Cыктывкаре при поддержке «Т Плюс» появился новый зал для занятий единоборствами

Фото предоставлено ПАО «Т Плюс»

В Сыктывкаре 15 сентября состоялось открытие нового спортивного зала школы единоборств Алексея Холопова. Оборудовать помещение школе и Коми региональному отделению «Федерации дзюдо России» помог Коми филиал ПАО «Т Плюс».

В новом зале приобщиться к дзюдо и самбо смогут ребята от 3 до 18 лет. Всего в школе единоборств тренируются две сотни мальчишек и девчонок. С недавних пор занятия проводятся и для детей с ДЦП и ментальными заболеваниями.

Для детей и их родителей были организованы показательные выступления и анимационная программа

В праздничном мероприятии приняли участие глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Наталья Хозяинова, технический директор Сыктывкарских тепловых сетей Яшар Гусейнов, представители общественных и спортивных организаций, именитые спортсмены и тренеры. Для детей и их родителей были организованы показательные выступления и анимационная программа.

От имени энергетиков Т Плюс Яшар Гусейнов поздравил с новосельем ребят, тренеров, руководство федерации и основателя школы Алексея Холопова - мастера спорта по самбо и универсальному бою, призера чемпионатов России, Европы и мира, чемпиона Кубка России.

«Желаю вам вырасти в настоящих спортсменов, обрести новых друзей, стать крепкими, выносливыми и энергичными. А мы, энергетики, рады помочь вам и вашим наставникам, создавая условия для комфортных занятий», - сказал Я. Гусейнов.

В новом зале приобщиться к дзюдо и самбо смогут ребята от 3 до 18 лет

В рамках программы «Территория спорта с Т Плюс», которую энергетическая компания реализует с 2018 года, спортивные и игровые площадки, тренажерные залы появились в детской республиканской клинической больнице, детском доме № 3 г. Сыктывкара, Кочпонском психоневрологическом интернате, Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже, школе № 21 Ухты, а также в Инте.