Как жители Коми будут отдыхать в 2022 году

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Стало известно, как и сколько дней будут отдыхать россияне в 2022 году. Правительство страны утвердило производственный календарь на следующий год. Из него следует, что в 2022 у жителей России будет 27 праздничных выходных дней.

Так, длинные январские выходные начнутся уже 31 декабря 2021 года и продлятся до 9 января 2022. Отмечается, что из-за того, что 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье и совпадают с нерабочими праздничными днями, их переносят на 3 и 10 мая. Поэтому в мае жители Коми отдохнут с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Ждет россиян и шестидневка в марте: нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта, следует из календаря.

Правительство утвердило производственный календарь на 2022 год

Полный график выходных праздничных дней в 2022 году выглядит так:

- с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;

- 23 февраля;

- 6-8 марта

- с 30 апреля по 3 мая;

- 7-10 мая;

- 11-13 июня;

- 4-6 ноября.

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