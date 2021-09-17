Экс-главу Коми Торлопова отказались выпускать из тюрьмы

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Экс-глава Коми Владимир Торлопов продолжит отбывать наказание в местах лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В июле Ухтинский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении Торлопова. Прокуратура не согласилась с этим и подала апелляционное представление в Верховный суд Коми. В надзорном ведомстве подчеркнули, что экс-главу республики освободили от наказания без достаточных оснований.

В прокуратуре пояснили, что фактически суд принял во внимание только предшествующее поведение осужденного на период рассмотрения ходатайства, не учитывая его поведения в целом, а также допущенные им нарушения. Кроме того, Торлопов не возместил ущерб.

Верховный суд Республики Коми отменил постановление об УДО. Таким образом, экс-глава республики продолжит отбывать наказание.

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