Депутат из Коми назвал жителей Воркуты «фекалюбами»

Фото: Юрий НЕЧАЕВ

Депутат из Воркуты Валентин Копасов попал в центр скандала. Мужчина обозвал жителей города «нытиками и фекалолюбами» в социальных сетях, где развернулась дискуссия по поводу присвоения Воркуте звания «Город трудовой доблести».

Анонимный автор поста в одном из городских пабликов размышлял о неуместности вопроса некоторых воркутинцев о финансовой выгоде этого звания для города, и напомнил, что присвоение статуса - это дань памяти рабочим Воркуты, трудившимся в годы Великой Отечественной войны. Под данным постом развернулось жесточайшее обсуждение, в котором принял участие и депутат Копасов.

- Нытики и фекалолюбы будут ныть и обливать это звание нашего города, - написал законодатель.

Данные слова депутата не остались без внимания федеральных СМИ и блогеров. Так, известный урбанист Илья Варламов посвятил сложившейся ситуации целый пост в своем блоге. Он упрекнул депутата в том, что Воркута вымирает, а жители города объективно задают вопрос, как изменится их жизнь к лучшему после присвоения статуса. Свои рассуждения Варламов сопровождает красочными фото разрушенных и заброшенных домов поселков Воркуты.

- Эти персонажи способны только п****ть в интернете на воркутян, которые удивляются, зачем им абстрактное звание без реальных перемен к лучшему, - говорит Варламов.

Позже депутат все же извинился за свои слова в социальных сетях.

- Как депутат я признаю, что позволил себе грубость в отношении граждан, возможно, разделяющих мою позицию, но не приемлющих подобное выражение. Я уважаю их мнение и считаю, что оно имеет место. Считаю, что несдержанность имела место, и поэтому я приношу им извинения как депутат городского совета города Воркуты воркутинцам, - написал он.

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