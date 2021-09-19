Буря продолжает бушевать на территории Коми

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В воскресенье, 19 сентября, в Коми продолжает бушевать обещанная еще в конце недели синоптиками буря.

Затяжные небольшие осадки досаждают жителям уже несколько дней. Вот и на сегодня предсказывают дождь и мокрый снег.

Северный ветер не стихает: 7-12 м/с, местами порывами 15-20 м/с. В Воркуте творится сущий ад: 13-18 м/с, порывами до 24 м/с.

Температура днем в Сыктывкаре +3...+5°С, в Воркуте +2...+4°С, на большей части остальной территории Коми +4...+6°С.

Суровая погода в Коми с мокрым снегом и шквалистым ветром уже в понедельник должна, по прогнозам синоптиков, смениться. Потеплеет. Ветер стихнет, обещает ЦГМС по Коми.

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