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Здоровье19 сентября 2021 11:00

За сутки в Коми выздоровел от ковида 281 пациент

Данные о коронавирусе в Коми на 19 сентября 2021
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

По данным федерального оперштаба на 19 сентября, в Коми зарегистрировано 236 новых случаев заболевания короновирусной инфекцией. Всего с начала пандемии болезнь коснулась 67 614 человек.

За минувшие сутки выздоровел от ковида 281 пациент. Всего успешно справились с болезнью 62 778 жителей Коми.

По данным на 19 сентября нет летальных исходов от коронавируса в Коми, всего в республике погибли от этого недуга 1 628 человек.

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