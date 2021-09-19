Сельские районы Коми попали в число самых зараженных ковидом

Фото: архив КП

Роспотребнадзор Коми назвал пятерку самых зараженных коронавирусом территорий на 19 сентября.

Всего к воскресенью, 19 сентября, в Коми было зафиксировано 236 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего под медицинским наблюдением сейчас в республике находятся 7263 человека.

Лидеры в этом печальном рейтинге сохраняют свои позиции уже не первый день. Это Сыктывкар, где ковид за сутки выявили у 82 человек, и Ухта с показателем +48.

Однако в этот раз Роспотребнадзор обратил внимание, что коронавирус начал распространяться в сельских районах Коми: в Усть-Вымском районе зафиксировано 13 случаев заболевания коронавирусом, в Ижемском районе – 12, в Сосногорском – 11.

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