Многодетная «Семья года» Шуктомовы из Коми: «С детьми вся жизнь – одно сплошное приключение»

Наши дети говорят: Так здорово, что мы родились именно в этой семье. Фото: личный архив.

Константин и Юлия Шуктомовы из Ыба Сыктывдинского района Коми уже однажды были главными героями рубрики «Гость номера» в «КП-Авиа». Это было пять лет назад, а у Юли и Кости было в два раза меньше детей. Сейчас пара воспитывает пятерых дочерей и сына. Летом этого года Шуктомовы стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». О счастье многодетства, радости жизни в деревне, поддержке друг друга рассказала мама большого семейства Юлия.

Досье

Константин и Юлия Шуктомовы, обоим 37 лет.

Константин окончил химико-биологический факультет СыктГУ, работает в Ыбской средней школе преподавателем и замдиректора по безопасности. Юлия окончила финно-угорский факультет СыктГУ. Супруги живут вместе 17 лет.

В семье воспитываются шестеро детей: Полина (15 лет), Милена (13 лет), Есения (7 лет) Анисия (6 лет), близнецы Радомир и Любомила (3 года). Шуктомовы работать и отдыхать стараются вместе. Родители всегда поддерживают детей во всех начинаниях, дети помогают в ведении хозяйства, присмотре за малышами.

Фото: Владимир Мальцев.

– Юля, вы с Костей хотели быть многодетными родителями или так судьба сложилась?

– В детстве всегда до слёз ухохатывалась над мультиком про обезьяну с семерыми детёнышами, помню, что маму-обезьяну было безмерно жаль. Когда родилась третья Есения, до меня стало потихоньку доходить, что моё предназначение, как бы пафосно это не звучало, именно в семье и детях. Когда родилась четвертая Анисия, я позволила себе думать, что раз мне Господь даёт детей, то, может, я неплохая мама? Может, я смогу воспитать их более или менее хорошо? С двойняшками, пятым и шестым ребёнком, я уже просто кайфанула. От многодетности и материнства, от возможности просто жить дома и заниматься детьми, обустраивать домашний уют и двор, заниматься обычными женскими делами. Все эти материнские хлопоты, которые были будто бы в тягость по молодости, стали в радость. Даже когда кто-то болеет и я не сплю ночью, например, слежу за температурой или глажу маленький больной животик, я думаю: вот ещё одна возможность проявить себя как мама. Порой удивляюсь, когда некоторые мамы, не в обиду им, конечно, жалуются, мол, как же сложно с одним-двумя детьми. Серьёзно? Это же как в санатории жить.

Фото: личный архив.

– В вашей семье, я знаю, очень бережное отношение к природе, экологии в целом. Откуда пришло это осознание, что надо беречь природу? И какие незыблемые правила вы прививаете детям?

– Отношение к природе прививает папа. Он биолог по образованию, сам по себе человек природы. Сама жизнь в деревне обязывает жить так, что ты волей-неволей начинаешь природу понимать и ценить. У нас за окном прекрасные виды, каждый раз разные. Сейчас самая красивая пора – золотая осень. Невозможно остаться равнодушным, когда с утра, даже еще не выйдя из дома, ты видишь сразу столько красоты! Детям не приходится лишний раз что-то объяснять, поучать, проводить беседы – они и так это всё понимают и чувствуют. Что эта красота радует глаз, она же и кормит – как можно поганить? Весь мусор, который у нас собирается, мы стараемся утилизировать не выходя со двора. Бумагу сжигаем, очистки и помои – животным, стекло – разбиваем в крошку и бросаем в ручей, где никто не ходит.

Единственное, о чём я не устаю говорить детям, – об уважительном отношении к еде. Нельзя кидаться хлебом и жонглировать мандаринами, супа или каши надо брать столько, сколько сможешь съесть, не выкидывая остатки. Нельзя играть с продуктами, нельзя участвовать в конкурсах и эстафетах, где используется еда (на масленицу, например, часто проводят конкурсы с блинами и яйцами). Даже к столу надо относится с уважением – нельзя класть на него ноги, потому что стол – это Престол. Вот это незыблемые правила.

Фото: личный архив.

– Юля, как ты успеваешь готовить на такую толпу?

– Открою секрет. Люблю убираться, гладить, мыть посуду, полы мою спокойно, без раздражения. А вот готовить не люблю. И… готовлю в режиме нон-стоп 24/7. Настраиваюсь, что приготовить надо вкусно, чтоб все как минимум съели, как максимум – чтоб понравилось. Сложности ещё и в том, что муж не ест мясо и рыбу, надо подстраиваться. Но я не работаю, поэтому не спешу. Вот летом, на каникулах, в выходные надо быстро соображать, потому что только ты сварил завтрак – уже обед на подходе, только помыл посуду после обеда – уже ужин все ждут. Мы едим очень простую еду: борщ, щи, пюре, каша, овощное рагу, из быстрого – омлет, яичница. Сознательно кормлю детей самым несложным, чтоб не развращать вкусовые пристрастия, не вводить в чревоугодие. Даже если жизнь их познакомит с ресторанами и деликатесами, хочу, чтоб вкус простого домашнего борща был им роднее и нужнее.

Фото: личный архив.

– Что больше всего вы любите делать вместе?

– Любим готовиться к каким-нибудь семейным конкурсам. Например, зимой прошлого года участвовали в конкурсе «Читающая мама, читающий папа – читающая семья». До сих пор вспоминаем и хватаемся за животы. Положение о конкурсе мне прислали месяца за два, но было то лень, то некогда, то без особого желания и энтузиазма. За пару дней до закрытия регистрации решила ознакомиться-таки с положением: надо было прочитать по ролям какое-либо произведение совместно с детьми. В тот же день побежала в библиотеку и взяла «Сказ о Федоте-стрельце» Леонида Филатова. На выходные как раз приехали старшие. Я всем объявила: сейчас будем читать по ролям на камеру! Надо мной дружно посмеялись, но возразить не посмели, знают, что это чревато (улыбается). Я выбрала небольшой отрывок, раздала роли и даже наспех смастерила какие-то аксессуары. Это было нечто, мы так угорали, что у меня потом два дня болел живот. Участвовали все дети. Записали несколько дублей. Оказывается, это невозможно весело – читать по ролям с детьми. Они так забавны в своём желании быть артистичными, сыграть талантливо!

– Наверняка это было очень комично?

– Конечно! Например, у Есении, которая играла посла, в самый драматичный момент из носа вылетает сами понимаете что и... прямо в тарелку, из которой она по сюжету «всё ест да ест». Я не помню, когда в последний раз так смеялась. И вот ведь оказывается – для искренней радости и безудержного веселья не надо ни алкоголя, ни «Камеди» по телевизору, ни видео с ютуба. Всего-то – записали ролик с дитями. Но это качественно иное веселье. Оно настоящее, не напускное, не высосанное из пальца. Кстати, мы первое место потом заняли, хотя сцены, где лежим вповалку от хохота, вырезали, конечно. Но они были самыми лучшими, я считаю.

Фото: личный архив.

И самое интересное случилось, когда нам вручили диплом о первом месте, на нём были перечислены все – Костя, Полина, Милена, Есения, Анисия. Все, кроме меня! Я всё организовала, а моего имени даже нет на дипломе! Не знала, плакать или смеяться, выбрала – смеяться.

– Насколько сложно выехать вместе куда-то отдыхать? Например, на море?

– В этом году летом съездили в Крым. Совсем ненадолго, но для нас и это очень значимо. Конечно, для нас свозить шестерых детей за три тысячи километров и привезти обратно – это отдельный квест. Чего стоит только сохранить их живыми и здоровыми к моменту вылета: чтоб никто не кашлял, простите, не пукал, чтоб не было никаких ветрянок, соплей, температур, особенно в наши ковидные времена, чтоб никто не сломал руку, не ушиб ногу. Но я много молилась Луке Крымскому, всё-таки Крым – это его территория. И как-то всё прошло очень хорошо. В этом году и Крым, и Краснодарский край топило, жгло, сходили потоки сели, лили дожди и крутили смерчи – а у нас была тишь да гладь, чудесная погода, волшебное море, прекрасная природа. Я не любитель лежать на пляже, и с девочками мы по возможности полазили по Крыму, в том числе и к Луке съездили, конечно.

А до этого последний совместный отдых был аж в 2017 году – летали в Абхазию. Нас тоже тогда было восемь человек, только малыши были ещё в животе. Воспоминания тоже самые прекрасные! Понимаю, что без детей отдых был бы более спокойным, но однозначно он был бы и менее веселым. С детьми вся жизнь – одно сплошное приключение.

Фото: личный архив.

– В которое, я уверена, вы сразу вляпались, стоило начаться отпуску.

– Прилетели мы в Симферополь в 3 часа ночи, у нас тут же из-под носа уводят наш багаж – большую потрёпанную бесформенную сумку (собирали восемь человек, кто что захотел, то и пихнул в неё в хаотичном порядке) – чисто сумка семьи Шуктомовых. Причём я видела, как незнакомый мужчина её увозит, но не поверила, что это она – моя сумка. Мужчина так уверенно её катил. В итоге мы опомнились минут через 10, но его и след простыл. Пока Костя разбирался с сотрудниками аэропорта, я стояла с детьми на улице. Один хотел писять, другой какать, третий пить, четвертый кушать, все шесть одновременно – спать. Туалет только внутри – чтоб попасть, надо обойти всю эту «крымскую волну», а на травку некуда – всё закатано в асфальт. И бонусом – куча таксистов, сначала яростно желающих нас увезти в разные места, а минут через 10 потерявших к нам интерес и просто взирающих на наш табор, как на обезьян в клетке. Было несмешно, правда, зато сейчас вспоминаем как одно из самых ярких впечатлений.

Фото: Владимир Мальцев.

– Юля, многодетную семью непросто содержать финансово. Есть ли у вас трудности и как вы с Костей их преодолеваете?

– Очень выручает свой огород. Конечно, приходится всё лето пахать на полях, но для меня лично жить в деревне и не иметь огорода недопустимо. Муж крутится как может: продаёт навоз нашего коня Вихря, заготавливает иван-чай, пашет по весне огороды ыбским жителям (раньше конём, сейчас мотоблоком), заготавливает сено и продаёт его, распродаёт что-то из живности – подросших гусей, барашков. На текущую жизнь нам хватает, если жить без излишней роскоши.

Иногда получается собрать на крупные расходы, например, на тот же отдых или ремонт нашей очень прохудившейся машинки Ларгус, или в доме что-то подлатать. Всё сразу, конечно, не получается, растягиваем на годы. Но кредиты стараемся не брать. Не любим это дело.

Фото: личный архив.

– Какие традиции от своих бабушек и дедушек вы передаёте вашим детям?

– Во-первых, это сама многодетность. Не секрет, что семьи наших дедушек и бабушек были большими и крепкими. Несмотря на трудные времена, женщины рожали столько детей, сколько Бог пошлёт. Например, в семье мамы моего мужа, моей свекрови, было восемь детей. В семье моего деда – пять. Мои дети знают, что многодетными быть нестрашно и часто говорят – как здорово, что мы родились именно в этой семье. Для меня это самый большой комплимент, какой только может быть.

Во-вторых, это хозяйственность. Думаю, нам очень повезло жить в деревне. Это даёт возможность иметь свой огород и держать скотину. В хозяйстве мужа есть конь, овцы с барашками, гуси с утками. Не ферма, но всё же. Большое хозяйство требует постоянного труда. Но это и здорово, ведь работаем всей семьей. Весенние посадки сменяются летним сенокосом, он, в свою очередь, – уборкой урожая. Только на сенокосе мы заготавливаем более 12 тонн сена, скашиваем больше пяти гектаров земли. А картофель, морковь, свёклу, лук – самое основное – заготавливаем так, чтоб хватало до следующего урожая.

Фото: личный архив.

– И любовь к родному краю?

– Да, важным моментом в сохранении традиций считаю патриотическое воспитание, любовь к Родине. Это патриотизм не в стиле «крымнаш», а, например, как писал Пушкин – «два чувства дивно близки нам – в них обретает сердце пищу – любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Краеведение – это одно из моих самых главных увлечений, сама я очень люблю водить экскурсии по родному селу, сейчас подросли старшие, и я активно привлекаю их к этой деятельности.

В прошлом году в период локдауна, когда всё было закрыто, мы вдоль и поперёк обошли всё село, побывали в самых неожиданных местах, там, где еще никогда не бывали, нашли заброшенные и заросшие святыни, изучали совместно историю села Ыб. С Миленой написали две исследовательские работы по истории своего рода. Это история раскулачивания семьи моего деда Колегова Анатолия Николаевича в период коллективизации и история наших предков – ссыльных в 1939 году поляков, и их дальнейшая судьба здесь, на берегах реки Сысолы. Эту работу – по сохранению памяти поколений, считаю очень важной в воспитании своих детей.

Ещё одним немаловажным аспектом считаю духовную жизнь нашей семьи. Знаю, что до безбожных времён мои предки были очень верующими, большое значение уделяли духовному и нравственному воспитанию детей. Мы стараемся в свою очередь каждое воскресенье быть на Литургии, Причащаемся, участвуем в крестных ходах, иногда совершаем небольшие паломничества. Честно говоря, это неимоверно сближает родителей и детей.

Фото: личный архив.

– Юля, остаётся ли время лично на себя?

– В прошлом году я выкроила для себя три вечера в неделю. По понедельникам хожу на народные танцы в коллектив «Услада». Получаю огромное удовольствие от танца и коллектива. В мае этого года на сцене драмтеатра мы представляли мюзикл «Живая зырянская роса». Это было потрясающе – огромное количество человек на сцене, поющих и танцующих. У нас замечательный художественный руководитель Надуткина Наталья Николаевна. Под её руководством получился настоящий шедевр. И два раза в неделю езжу на тренировки, чтобы держать себя в тонусе и не раскисать.

– Как вы думаете, почему сегодня многодетная семья такая редкость?

– Каждый выбирает для себя, сколько детей ему рожать. Выдержка, терпение, финансовое состояние, условия проживания, здоровье – у всех разные. Лучше быть мамой одного ребенка, но сохранять душевное спокойствие и мир в душе, чем нарожать погодок и потом орать на них и растить эмоционально неустойчивых детей с кучей психотравм. В конце концов смысл брака совсем не в детях, муж и жена – уже семья. Но дети однозначно украшают семью и наполняют её новым смыслом. А если муж с женой не хотят детей из эгоистических соображений – это уже другой вопрос. Часто боятся потерять независимость, дети ведь связывают руки. Лишний раз никуда не дёрнешься. Или женщины боятся потерять фигуру. Или возможности купить машину или квартиру. Я не осуждаю ни в коем случае. Это вопрос совести каждого отдельного человека.

Фото: Комиинформ.

– Кто придумает имена детям, ты или Костя?

– Сначала родилась Полина. Потом погодке подбирали имя, чтоб сочеталось – выбрали Милена. Спустя годы опять девочка. Разница в возрасте уже большая, поэтому выбрали красивое Есения. У многих оно ассоциируется с «осенняя», а у меня с «весенняя», она в мае родилась. Потом опять погодке подбирали – нашли имя Анисия. Потом двойняшки – там вообще отдельная история. Они оба живут с двумя именами. Радомир и Любомила – папины. Наши – Федя и Марьяша. Так крестили, а крестили раньше, чем назвали. Вот такая песня.

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