На выборах в Госдуму по Сыктывкарскому одномандатному округу выиграл оппозиционер

На выборах в Коми победили «Единая Россия» и Олег Михайлов Фото: Архив "КП"

Олег Михайлов от КПРФ стал победителем среди кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Об этом сообщает ЦИК республики. Коммунист набрал на выборах по Сыктывкарскому одномандатному округу 32,36% голосов избирателей.

Его ближайший конкурент - Ольга Савастьянова от «Единой России» - набрала 26,84%. Тройку лидеров по количеству голосов замыкает Татьяна Саладина, член партии «Справедливая Россия». За нее избиратели отдали чуть более 9% голосов.

В целом же, на выборах в Коми победила «Единая Россия» с 29,44%. На втором месте - КПРФ (26,88%). Третью строчку заняла ЛДПР с 11,96%.

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