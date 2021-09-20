В Коми число зараженных коронавирусом увеличилось на 229 человек

В Коми вновь растет число зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми лабораторными методами продолжается процесс выявления коронавируса. Стоит отметить, что число новых случаев заражения ковидом снова пошло вверх. Так, за сутки удалось зарегистрировать 229 человек с коронавирусной инфекцией. По данным Федерального оперативного штаба, всего в регионе зафиксировано 67 843 случая заражения COVID-19. При этом в общей сложности выписано по выздоровлению 62 816 пациентов, из них 38 – за сутки. Также известно, что за последние сутки от коронавируса скончались три человека. Всего в республике заболевание унесло жизни 1 631 пациента.

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