В Коми прольются дожди с мокрым снегом

Стоит перестраховаться и взять с собой зонт Фото: Архив "КП"

Сегодня, 21 сентября, в республике вновь выпадет немного осадков в виде небольшого дождя и мокрого снега. В Воркутинском районе дожди дойдут до умеренных.

Ветер ожидается умеренный максимальной скоростью 13 метров в секунду. Днем ожидается такая же температура, как обычно: +6, +11 градусов. Ночью же значительно похолодает, вплоть до -3.

В Сыктывкаре все будет спокойнее: горожан не будут беспокоить дожди и снег, а максимальный ветер дойдет только до 8 м/с. Ночью температура будет колебаться в районе нуля, а днем потеплеет до +10 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарские коммунальщики объяснили, чем опасны опавшие листья (подробности)