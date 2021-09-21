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Общество21 сентября 2021 6:15

В Коми прольются дожди с мокрым снегом

В столице республики будет поспокойнее
Источник:kp.ru
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Стоит перестраховаться и взять с собой зонт

Стоит перестраховаться и взять с собой зонт

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 21 сентября, в республике вновь выпадет немного осадков в виде небольшого дождя и мокрого снега. В Воркутинском районе дожди дойдут до умеренных.

Ветер ожидается умеренный максимальной скоростью 13 метров в секунду. Днем ожидается такая же температура, как обычно: +6, +11 градусов. Ночью же значительно похолодает, вплоть до -3.

В Сыктывкаре все будет спокойнее: горожан не будут беспокоить дожди и снег, а максимальный ветер дойдет только до 8 м/с. Ночью температура будет колебаться в районе нуля, а днем потеплеет до +10 градусов.

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