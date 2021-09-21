В Коми число смертей от коронавируса увеличилось на 16

Озвучены актуальные данные на 21 сентября 2021 года Фото: Архив "КП"

В Коми вновь набирает обороты коронавирус. Темпы распространения стали расти, свидетельствуя о наступлении четвертой волны COVID-19. Согласно данным оперативного штаба, в республике зарегистрировано 68 070 случаев заражения, 227 - за последние сутки.

С выздоровлением выписали 62 829 человек за сутки (+13), скончались – 1 647 (+16). В России за сутки коронавирус зарегистрировали у 19 179 человек (7 313 851), выздоровели – 6 526 111, скончались – 199 808.

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