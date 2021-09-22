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Здоровье22 сентября 2021 11:47

В Коми 62 289 человек заразились коронавирусом

Актуальные данные сообщил федеральный штаб
Источник:kp.ru
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В Коми растет число инфицированных ковидом

В Коми растет число инфицированных ковидом

Фото: Архив "КП"

В Коми растет число зараженных коронавирусом. Оперативный штаб, продолжающий следить за эпидобстановкой в стране, озвучил актуальные данные на 22 сентября.

Так, в республике количество новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом выросло на 228. За все время пандемии диагноз был поставлен 68 298 жителям Коми.

Вместе с тем выросло и число выздоровевших. За сутки было выписано 69 человек. Общее количество пациентов, поборовших болезнь за весь период, достигло 62 898.

Изменился и показатель смертности. Минувшую ночь не пережили 12 пациентов, за все время вирус унес жизни 1 659 человек.

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