В Коми 62 289 человек заразились коронавирусом

В Коми растет число инфицированных ковидом
Фото: Архив "КП"
В Коми растет число зараженных коронавирусом. Оперативный штаб, продолжающий следить за эпидобстановкой в стране, озвучил актуальные данные на 22 сентября.
Так, в республике количество новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом выросло на 228. За все время пандемии диагноз был поставлен 68 298 жителям Коми.
Вместе с тем выросло и число выздоровевших. За сутки было выписано 69 человек. Общее количество пациентов, поборовших болезнь за весь период, достигло 62 898.
Изменился и показатель смертности. Минувшую ночь не пережили 12 пациентов, за все время вирус унес жизни 1 659 человек.
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