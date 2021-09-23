«Маме врачи говорили, что я не смогу даже сидеть»: сыктывкарец с ДЦП стал спортсменом и получил черный пояс в айкидо

Сергей готов к любым спортивным нагрузкам, потому что по-прежнему хочет доказать всему миру: ДЦП — не приговор. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Житель столицы Коми Сергей Селиванов — победитель множества республиканских соревнований по пауэрлифтингу, обладатель черного пояса в айкидо, двукратный серебряный призер российских соревнований по адаптивному скалолазанию. Список его спортивных достижения длинный. Одна особенность: Сергей — инвалид, с самого рождения живёт с детским церебральным параличом.

Инвалидность — в голове

Мы встретились с Сергеем на остановке, чтобы вместе дойти до спортивной школы олимпийского резерва, где спортсмен занимается почти каждый день. Дорога проходит через эжвинский микрорайон Строитель, который у среднестатистического сыктывкарца ассоциируется с самым неспокойным местом в городе. Но вот уже больше десяти лет Сергей шагает по этой дороге в любую погоду, и с каждым годом его походка становится все увереннее.

Наш герой пришёл в спорт примерно 20 лет назад — для того, чтобы обрести эту свободу: жить с диагнозом ДЦП в современном обществе непросто — зачастую понижена самооценка из-за неготовности людей принимать людей с инвалидностью такими, какие они есть.

Сейчас Сергей продолжает экспериментировать со спортом, миксуя тренировки с тяжёлыми весами и занятия боевыми искусствами. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

— Ребенком я тянулся к сверстникам, хотел с ними играть, а в ответ получал лишь насмешки и издательства из-за странной походки и манеры говорить. Прошло много лет, прежде чем пришло понимание, что у меня есть выбор. Я могу замкнуться в себе, не выходить из дома и жить как овощ. А еще я могу доказать всем, что имею право на полноценную жизнь, что я могу абсолютно всё. Я выбрал второй путь, — отметил Сергей.

С подросткового возраста Сергей вкладывал в спорт всё свободное время, силы и энергию. С каждой новой победой росла его уверенность в себе. Со временем пришло понимание, что не нужно выматывать себя наизнанку в спортзале, не нужно никому нравиться. Инвалидность — это не внешнее, а внутреннее состояние. Инвалидность — это то, что в голове.

Глаза никогда не врут

Однако такого уровня приятия Сергей достиг не сразу. Сначала он просто не хотел признавать, что у него есть заболевание, поэтому работал на износ на всех тренировках. Он верил, что сможет целенаправленными и тяжёлыми тренировками научить тело быть послушным и крепким, сможет выправить походку и говорить без усилий.

С подросткового возраста Сергей вкладывал в спорт всё свободное время, силы и энергию. С каждой новой победой росла его уверенность в себе. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

— Я думал, что избавлюсь от болезни, но полностью излечиться нельзя. Дело в том, что у меня гиперкинетическая форма ДЦП, она схожа на симптоматику человека после инсульта из-за нарушения работы мозжечка. Говоря простым языком, неправильные связи с мозгом дают неправильные движения. Я понял, что нужно в первую очередь работать с мозгом. Ко всему прочему, я делал упражнения из атлетической гимнастики, с помощью которых можно стабилизировать нервно-мышечные связи, — отметил спортсмен.

Несколько лет назад Сергей отправился в Татарстан, чтобы стать специалистом по адаптивной физкультуре и уже помогать другим достигать успеха, даже если имеешь непростое заболевание. В Татарстане окрепла его мечта заниматься боевыми видами искусства, но все знакомые крутили пальцем у виска, а тренера отказывались работать с особенным спортсменом.

Спортсмену повезло: он попал к чемпиону мира по карате Ильдару Минхаерову, который не испугался сложностей и стал работать с сыктывкарцем. Всего через полтора года тренировок Сергей получил черный пояс айкидо, которым невероятно гордится. Теперь он собирается набрать пробную адаптивную группу при центре соцуслуг Эжвы, чтобы научить других боевым искусствам. По его словам, адаптивным дзюдо и айкидо могут заниматься даже спортсмены на коляске.

Спортзал уравнивает

Сейчас Сергей продолжает экспериментировать со спортом, миксуя тренировки с тяжёлыми весами и занятия боевыми искусствами. Сыктывкарского тренера в спортшколе олимпийского резерва по силовым видам спорта Владислава Морозова он уважительно называет наставником.

У Сергея есть мечта: выступить на соревнованиях наравне с другими спортсменами. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Надо отметить, что при школе олимпийского резерва в эжвинском Строителе тренируется целая команда ребят с инвалидностью. Другие спортсмены общаются с ними на равных: здороваются, дают советы, помогают и даже по-тёплому подтрунивают. В спортивном зале сконцентрирована невероятно крутая атмосфера, благодаря которой уверенность особенных ребят растёт как на дрожжах.

— Сергей пришел к нам примерно шесть лет назад, когда школа начала реализовывать программу для свободного доступа к тренировочному процессу спортсменов с инвалидностью в специально оборудованном зале. Сейчас у нас занимаются до 25 человек с ограниченными возможностями здоровья. Среди них есть немало активных спортсменов, которые готовы выступать на соревнованиях по пауэрлифтингу, по жиму штанги лёжа. Это зал объединил многих, к нам приезжают не только с Эжвы, но и с Сыктывкара, потому что специально оборудованных мест, где могут заниматься люди с инвалидностью, действительно мало, — отметил тренер.

— Врачи говорили маме, что я не смогу даже сидеть. Но уже с 2010 года я побеждаю на спортивных соревнованиях. Вот бы найти этих врачей и показать мой черный пояс, — говорит Сергей. — Есть такое понятие как «спортивное сердце»: если перестать заниматься, то сердечная мышца может не выдержать. Я часто не знаю меры в тренировках, загоняю себя. Но другой жизни вне спорта уже не представляю.

— Врачи говорили маме, что я не смогу даже сидеть. Но уже с 2010 года я побеждаю на спортивных соревнованиях. Вот бы найти этих врачей и показать мой черный пояс, — говорит Сергей. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ДЦП — не приговор

У Сергея есть мечта: выступить на соревнованиях наравне с другими спортсменами. Недавно в Сыктывкаре проходил чемпионат по бодибилдингу, Сергей хотел выступить, организаторы были не против, но возникли проблемы с организацией. Возможно в следующем году получится. А настолько это возможно, чтобы спортсмен с ДЦП выступил на равных с обычными спортсменами? Тренер говорит, что возможно, но трудиться Сергею придётся в два раза больше, чем сейчас, чтобы выполнить норматив мастера спорта по жиму штанги лежа среди здоровых людей. Но Сергей готов к любым спортивным нагрузкам, потому что по-прежнему хочет доказать всему миру: ДЦП — не приговор.

Есть мнение

— За годы учёбы адаптивной физкультуре я понял, что любой вид спорта можно использовать в реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями, главное — обдуманно подходить к тренировочному процессу. Всем известно, что движение — жизнь. Даже бразильское джиу-джитсу можно сделать адаптивным видом спорта, потому что он наименее травматичен, а значит, подойдёт всем. Скалолазание и плавание — прекрасные образчики адаптивного спорта, довольно опасные, но помогают поверить в себя. Когда ты висишь на страховке, то твоя жизнь находится в твоих руках, потому что нельзя полностью доверять страховке. Вот этот риск и рождает незабываемые ощущения. Многие тренеры боятся брать на себя ответственность работать с инвалидами из-за отсутствия опыта или перспектив. Чтобы в Коми появилось больше адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями, нужна господдержка, — уверен Сергей.

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