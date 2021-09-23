Хотелось плакать всё бросить: в Коми пациенты с ковидом рассказали с чем столкнулись при переводе их в другую лечебницу

Фото: скриншот видео в соцсети

Пациентов коронавирусом из ковидного госпиталя, который разворачивали в санатории «Кедр», перевезли в Шудаяг и разместили в бывшей психиатрической больнице.

В Интернет пациенты выложили видео, что они недовольны условиями на новом месте, где главная жалоба – отсутствие отопления. Свою жалобу в соцсетях разместили 16 сентября.

- Нас всех, как скот, больше 30 человек перевезли в Шудаяг. Долго оформляли, делали компьютерную томографию, с 17:30 до 1:30 ночи. Это издевательство над людьми! В полвторого ночи нас перевезли в замороженное здание бывшей психиатрической больницы. Ночью нам хотелось плакать! Всё бросить и идти домой, - рассказал автор видеоролика.

Помимо отсутствия отопления находящихся на лечении людей не устроили условия содержания в больнице.

- Дверей нигде нет, тряпки висят. На окнах решётки. На кроватях спать невозможно: твёрдые как камень подушки, обшитые резиной, что-то подобие матрасов, тоже обшито резиной и твёрдое. Лежим как на нарах! Плюс, синтетическое бельё. Люди больные с температурой на резине потеют, потом на холоде чувствуют себя плохо. В туалете двери не закрываются, прямо напротив мужской палаты. Розеток нет, - проводит экскурсию по палате пациент.

Часть пациентов после жалоб перевели в другие отделения, но некоторые «остались в здании, где до сих пор нет отопления». Люди опасаются, что заболеют еще больше, чем до переезда.

Как рассказали «Комсомольской правде» в Минздраве, 27 пациентов из закрывшегося ковид госпиталя на базе санатория "Кедр" были переведены в Ухтинскую городскую больницу № 1. В наркологическом отделении находится 21 человек. Еще 6 человек, которые нуждались в кислородной поддержке, были переведены непосредственно в ковидный стационар УГБ. Дверей в палатах нет в связи со спецификой отделения. Отопление, питание и постельное белье есть. Лечебный процесс в данном отделении обеспечен в полном объеме.

- В настоящее время заболеваемость снизилась, появилась возможность перевести пациентов в более крупное учреждение, где они смогут получить всю необходимую помощь. Также заболевание переносится тяжелее, чем в предыдущие периоды. Многие из пациентов нуждаются в кислородной поддержке, которая имеется на базе УГБ № 1, - прокомментировали ситуацию в Минздраве.

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