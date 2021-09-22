В Коми обещают похолодание

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После нескольких дней относительно стабильной уличной температуры Гидрометцентр Коми прогнозирует небольшое похолодание. В регионе температура будет достигать минус семи градусов, а в Сыктывкаре – минус трех.

Такая низкая температура будет наблюдаться по ночам. В среднем в темное время суток в регионе будет +4, -1, а в дневное +6, +11. В Сыктывкаре днем будет +8, +10, а ночью -1, -3.

Зато ветер уже не будет бушевать так сильно, хотя и будет холодным. Воздушные потоки будут умеренной скорости северных направлений. Осадков не ожидается.

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