В Коми станет немного теплее

Фото: pexels

В ближайшие сутки в республике ожидается небольшое потепление: синоптики дают позитивный прогноз. Так, по всей республике температура ожидается в районе -2, +3 градусов ночью и +8, +13 днем. Немногим холоднее будет в северо-восточной части – там средняя отметка будет в районе +3, +8 градусов Цельсия.

Дождей и снега не будет, утверждают специалисты Гидрометцентра Коми. Ветер подует со средней скоростью 5-10 метров в секунду, направление его будет трудно предсказать.

В Сыктывкаре ожидается такая же погода, как и по всему региону, только днем станет чуть-чуть теплее. Ночью температура снизится максимум до -1, а днем будет держаться в районе +10, +12 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарцев просят помочь спасти совенка (подробности)