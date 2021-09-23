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Здоровье23 сентября 2021 9:13

Владимир Уйба назвал ситуацию с коронавирусом в Коми плохой

Республика вошла в тройку антилидеров по заболеваемости
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По словам Владимира Уйба, надо активнее вакцинироваться против ковида

По словам Владимира Уйба, надо активнее вакцинироваться против ковида

Фото: Архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как плохую. О своих мыслях он рассказ в традиционном видеообращении после заседания, посвященного ситуации с COVID-19 под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

- Ситуация с заболеваемостью - плохая. Мы сегодня опять в тройке лидеров по стране, антилидерах, где наибольшее количество заболевших. Самое главное - заболеваемость растет, - заявил руководитель региона.

Сейчас в республике ежедневно отмечается более 220 новых случаев заражения ковидом. По мнению Уйбы, ситуацию сможет выправить более активная вакцинация. На данный момент республика располагает большим запасом препарата - более 150 тысяч доз вакцины.

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