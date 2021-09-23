В Минобразования Коми прокомментировали уход школьников на удаленку

Учащиеся в некоторых школах Коми частично переходят на дистанционное обучение
Фото: архив "КП"
В России сохраняется напряженная обстановка в связи с заболеваемостью коронавирусом. Ряд регионов страны переводят учащихся школ на дистанционное обучение. В Минобразования Коми рассказали о дальнейшем формате обучения в республиканских школах.
- Учебный процесс в ближайшем будущем остается прежним: дети ходят на занятия в школу. Есть случаи перевода отдельных классов на удаленку, если был обнаружен факт заболевания ковидом. Но таки случаи единичны, - ответили на запрос «Комсомолки» в ведомстве.
На сегодняшний день в Коми наблюдается рост заболевших. По словам руководителя региона Владимира Уйбы, республика входит в число антилидеров по заболеваемости COVID-19.
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