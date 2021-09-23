В Коми за сутки скончалось от коронавируса рекордное количество пациентов

Республика входит в топ по заболеваемости коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми, по состоянию на 23 сентября, лабораторно подтверждено 68 528 случаев коронавирусной инфекции. Данные опубликованы на сайте федерального оперативного штаба. Так, суточный прирост заболевших в республике составил 230 пациентов.

За все время пандемии в регионе выздоровели 62 944 человека. Это на 46 больше, чем было сутками ранее.

Также за сутки было зарегистрировано 26 летальных исходов болезни - это рекорд для республики за последнее время. Для сравнения, днем ранее этот показатель был равен 12. Общее количество умерших от осложнений, вызванных ковидом, составило 1 685 человек.

Ранее глава Коми Владимир Уйба охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как плохую.

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