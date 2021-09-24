В Коми от коронавируса скончались 1 699 человек

В Коми сохраняется напряженная обстановка из-за ковида Фото: Архив "КП"

В Коми, по состоянию на 24 сентября, специалисты подтвердили 68 759 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте оперштаба России. Так, за сутки прирост заболевших составил 231 пациент.

Всего с момента начала пандемии в регионе выздоровел 63 031 человек. Только за прошедшие 24 часа из больниц было выписано 87 пациентов.

Также за сутки было зарегистрировано 14 летальных исходов в результате болезни. Количество погибших достигло 1 699 человек.

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