Замглавврача Сыктывкарской больницы подозревают в фиктивной вакцинации от ковида

Врач подозревается в совершении должностных преступлений Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре заместителя главного врача городской больницы подозревают в превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

Уточняется, что медик выписывал пациентам сертификат о вакцинации от коронавируса, хотя они не прививались. Женщина внесла в базу данных сведения о гражданах, заявив, что они прошли процедуру, тем самым испортив официальную статистику.

- Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции городского отдела полиции и расследуется при их оперативном сопровождении, - прокомментировали случившееся в ведомстве.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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