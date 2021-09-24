Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 сентября 2021 13:33

Замглавврача Сыктывкарской больницы подозревают в фиктивной вакцинации от ковида

Медик оформлял сертификаты о якобы сделанной прививке
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Врач подозревается в совершении должностных преступлений

Врач подозревается в совершении должностных преступлений

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре заместителя главного врача городской больницы подозревают в превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

Уточняется, что медик выписывал пациентам сертификат о вакцинации от коронавируса, хотя они не прививались. Женщина внесла в базу данных сведения о гражданах, заявив, что они прошли процедуру, тем самым испортив официальную статистику.

- Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции городского отдела полиции и расследуется при их оперативном сопровождении, - прокомментировали случившееся в ведомстве.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хотелось плакать всё бросить: в Коми пациенты с ковидом рассказали с чем столкнулись при переводе их в другую лечебницу

В бывшей психиатрической больнице условия для лечения были просто невыносимые (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯВакцинация от COVID-19 в Республике Коми 2021