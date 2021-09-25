В субботу в Коми до 14 градусов

Фото: архив КП

В субботу, 25 сентября, в Коми ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха составит 14 градусов. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

На западе республике будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 6-11 градусов.

На востоке ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Днем в Корткеросском и Усть-Куломском районах пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. В отдельных районах порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит 9-14 градусов, при натекании облаков – 3-8 градусов тепла.

В Сыктывкаре будет облачно, временами небольшой дождь. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 8-10 градусов.

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