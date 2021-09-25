За сутки в Коми скончались 19 больных коронавирусом

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По состоянию на субботу, 25 сентября, в Коми зафиксировали 230 новых случаев заболевания коронавирусом, еще 19 человек скончались. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 68 989 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 58 человек. За все время из больниц выписали 63 089 пациентов. За последние сутки в Коми скончались 19 больных коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 1 718 смертельных случаев среди пациентов, у которых диагностировали эту инфекцию.

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