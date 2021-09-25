Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 сентября 2021 11:50

За сутки в Коми скончались 19 больных коронавирусом

В республике заболели 230 человек
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По состоянию на субботу, 25 сентября, в Коми зафиксировали 230 новых случаев заболевания коронавирусом, еще 19 человек скончались. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 68 989 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 58 человек. За все время из больниц выписали 63 089 пациентов. За последние сутки в Коми скончались 19 больных коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 1 718 смертельных случаев среди пациентов, у которых диагностировали эту инфекцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми из-за ухудшения эпидобстановки вновь разворачивают дополнительные ковид-койки

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости