На расселение аварийного жилья в Коми выделили еще 171 миллион рублей

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Муниципалитеты Коми получат еще более 171 миллиона рублей на расселение аварийного жилья. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Уйба.

Муниципалитетам выделели дополнительные средства на расселение аварийного жилья. Между городами и районами распределят остатки средств субсидий, которые не использовали в прошлом году. В общей сложности между муниципалитетами распределили более 171 миллиона рублей. Больше всего дополнительных средств получит Корткеросский (более 63 миллионов рублей), Усть-Вымский (более 23 миллионов рублей) районы и Воркута (более 17 миллионов рублей).

Однако лидерами по общей сумме средств, выделенных на расселение, останутся Сыктывкар, Печора и Усинск. Эти города получат 573, 224 и 103 миллиона рублей соответственно.

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