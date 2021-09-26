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Общество26 сентября 2021 8:00

В воскресенье в Коми до 9 градусов

В республике местами ожидаются дожди
Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В воскресенье, 26 сентября, в Коми местами ожидаются дожди, температура воздуха составит 4-9 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями, на северо-востоке - переменная облачность. Синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь, на северо-востоке преимущественно без осадков. В Коми ожидается юго-восточный и восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем в Воркуте порывы могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит 4-9 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно, днем ожидается умеренный дождь. Синоптики прогнозируют юго-восточный и восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 7-9 градусов.

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