Коми получит около 460 миллионов на строительство новых школ

Фото: Pixabay

Коми получит около 460 миллионов рублей на строительство новых школ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

В ближайшие годы в нашей стране построят 128 современных школ. В общей сложности в России появится более 93,7 тысячи дополнительных учебных мест. Коми получит из федерального бюджета более 125 миллионов рублей в 2022 году и еще около 334 миллионов – в 2023 году. Кроме того, на строительство школ направят и сами регионы. К работе также планируют привлекать инвесторов.

Первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ правительство распределило между регионами 43,5 миллиарда рублей. Следующий этап отбора должен состояться в конце 2021 – начале 2022 года. Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета собираются выделить 234,7 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми строят новую школу на 600 мест