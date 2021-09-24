В Коми проверят владельцев оружия после трагедии в Перми

В Коми примут ряд мер, направленных на оборот оружия Фото: Архив "КП"

В Коми начнется проверка владельцев оружия. Соответствующее поручение дал профильным ведомствам глава республики Владимир Уйба. Предполагается, что профилактические работы позволят выявить граждан, незаконно владеющих оружием.

Также руководитель региона рекомендовал Росгвардии рассмотреть вопрос об увеличении плотности наружных нарядов войск на улицах и в общественных местах. Особенно там, где часто бывают дети и подростки.

В постановлении также говорится, что до 1 декабря республиканский Минздрав начнет сверять владельцев оружия на наличие медицинских противопоказаний к его владению.

Уйба также рекомендовал МВД и Управлению ФСБ продолжить выявлять и перекрывать каналы поставок оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территорию республики.

Также рекомендовано принять дополнительные меры по изъятию из незаконного оборота оружия, выявлению мест их изготовления, хранения или переделки, установлению причастных лиц.

Минюсту совместно с Минтрудсоцом, Минфином, Управлением Росгвардии рекомендовано до 1 декабря 2021 года проработать вопрос о возможности увеличения в 2022 году размера денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное оружие.