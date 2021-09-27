"Герой Коми в студии, пораосвящение Якубовича в оленеводы, появление Уйбы": целый выпуск "Поле чудес" посвятили 100-летию Коми

Фото: скриншот выпуска "Поле чудес"

Новый выпуск ток-шоу «Поле чудес» был полностью посвящён 100-летию Республики Коми, в нём приняли участие наши земляки, им задавались вопросы на знание архаизмов Русского Севера.

Про головные уборы женщин нужно знать всем!

Первую тройку игроков представили Сергей Сотников из Ижмы, Елена Нечаева из Зеленца и Анфис Соматов из Усинска. Первым надо было угадать слово из 9 букв.

Фото: скриншот выпуска "Поле чудес"

- Головные уборы замужних женщин Коми были разные: замужние носили сороки сборники, кокошники, незамужние – повязки, платки, шали, обручи с лентами. Как назывался такой обруч? – задал вопрос телеведущий.

Ижемец Сергей Сотников известен тем, что имеет награды – премию имени Владимира Высоцкого «Своя колея» и орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за спасение самолёта ТУ-154, который садился в Ижме в аварийном режиме.

- Когда у самолёта отказала электрика, пилоты в ручном режиме посадили самолет на взлётную полосу в селе, тем самым спасли пассажиров. Они планировали сесть на воду, в лесной массив. Я по своей инициативе содержал взлётную полосу, пилоты заметили эту полосу и успешно совершили приземление, - рассказал Сергей Михайлович в эфире Первого канала.

Сергей Сотников. Фото: скриншот выпуска "Поле чудес"

Финалистом первой тройки игроков стала Елена Нечаева из Зеленца, она работает на Зеленецкой птицефабрике и выступает в местном Доме культуры.

Творожная запеканка одна, а названия по всей стране разные

Вторая тройка игроков тоже приехала из разных районов Коми: Юрий Кузнецов из Воркуты, Лидия Канева из Усть-Цильмы, Александр Колипов с Ухты.

Вопрос тоже выдался интересным: Как в некоторых районах Русского Севера называли творожную запеканку или оладью, приготовленную без крупы?

«Сектор шанс» на барабане позволил открыть шахтёру Юрию Кузецову первую букву восьмизначного слова. Везунчику после открытия первой буквы «Т» выпал вдобавок «сектор приз» на барабане. Участник ток-шоу не сомневаясь выбрал приз, хотя ведущий в своём репертуаре начал торги – предлагал деньги вместо приза от 40 тысяч до трехразовой зарплаты супруги шахтёра, которая работает медиком. Юрий был непреклонен и получил приз из ящика.. А там.. водка с логотипом передачи и кабачок, с чем участник и покинул тройку игроков.

Отгадала слово Лидия Канева из Усть-Цильмы – на севере творожную запеканку называли «ТУПОСЬКА».

Лидия Канева из Усть-Цильмы. Фото: скриншот выпуска "Поле чудес"

Клюква под снегом

Третья тройка игроков – Анатолий Кандыгин из Воркуты, Галина Ширяева из Сыктывкара, Михаил Шмальц тоже из столицы республики.

Всех зрителей удивил оленевод – Анатолий Кандыгин, у которого в Воркуте имеется тридцать тысяч поголовий оленей. Он привёз подарки Якубовичу, а также у импровизированного чума дал отведать ведущему оленины и посвятил Леонида Аркадьевич в оленеводы с помощью шаманского бубна.

Оленевод из Воркуты Анатолий Кандыгин. Фото: скриншот выпуска "Поле чудес"

- Как в старину на Русском Севере назывались остатки большой воды в низменных местах морского побережья? – задал вопрос ведущий.

После долгих «кручений барабанов», правильный ответ назвал сотрудник «Монди-СЛПК» - Михаил Шмальц. Это слово «СТАРУШКА».

Долгожданный финал собрал финалистов из каждой тройки игроков.

- Как в старину на севере Руси называли подснежную клюкву, - прозвучал вопрос, который и определил победителя.

Правильно угадал буквы и назвал слово «ВЕСНУШКА» Михаил Шмальц, он и стал победителем.

Играть с судьбой Михаил не решился, на накопленные баллы выбрал в подарок бытовую технику.

Михаил Шмальц из Сыктывкара. Фото: скриншот выпуска "Поле чудес"

Удивило появление ... Уйбы

В конце передачи на итоговом выступление Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа» к участником ток-шоу присоединился сам глава Коми Владимир Уйба.

В передаче также приняли участие приняла народная певица Коми Вера Булышева, ансамбль «Зарни Ёль» и коми народная певица Виктория Пыстина, детский фольклорный ансамбль «Лапоточки», вокальный ансамбль юность из Детского дома №3.

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